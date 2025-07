Caterina Murino è incinta a 47 anni dopo essersi sottoposta a un difficile trattamento per la fertilità

Caterina Murino, iconica ex Bond Girl, sorprende tutti annunciando di aspettare il suo primo bambino a 47 anni, dopo un percorso di fertilità complesso e difficile. Dopo due aborti e numerosi tentativi di fecondazione in vitro, la sua gioia è alle stelle: diventerà mamma di un dolce maschietto, con il lieto evento previsto per settembre. Una storia di speranza e forza che ispira, dimostrando che i sogni più grandi possono realizzarsi a qualsiasi età.

Dopo due aborti e un faticoso percorso di fecondazione in vitro, Caterina Murino fa sapere di aspettare il suo primo figlio. L'ex Bond Girl è raggiante: diventerà mamma di un maschio. La nascita è prevista per il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caterina Murino è incinta, a 47 anni dopo essersi sottoposta «a un difficile trattamento per la fertilità»

Caterina Murino condivide un momento intimo: al sesto mese di gravidanza, emozionata, si mostra in webcam mentre accarezza il ventre.

