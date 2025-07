Bessent senza accordo i dazi scatteranno dall' 1 agosto

Se non si raggiunge un accordo commerciale, i dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile a partire dall’1 agosto, rischiando di innescare ripercussioni globali. La recente dichiarazione del segretario al Tesoro Scott Bessent, fatta durante un’intervista a CNN, mette in allarme i mercati e sottolinea l’urgenza di trovare una soluzione. Ora più che mai, il tempo stringe: quali saranno le prossime mosse?

I dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarà un accordo commerciale: le tariffe scatteranno l'1 agosto. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent a Cnn in merito alle lettere annunciate da Donald Trump e indirizzate a 12 partner commerciali che dovrebbero partire domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bessent, senza accordo i dazi scatteranno dall'1 agosto

