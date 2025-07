L' orticaria da esclusiva che cancella Hamsik | il tradimento della stampa napoletana

L'orticaria da esclusiva ha colpito anche la stampa napoletana, cancellando l'evento più importante per i tifosi e la città. Mentre Bratislava celebrava Marek Hamsik, simbolo di lealtà e passione, Napoli si è addormentata in un silenzio assordante. Un vuoto che rivela molto di più: il tradimento di un giornalismo troppo legato a interessi e scoop, a discapito della verità e della memoria collettiva.

La domanda è semplice, e fa male: dov'era la stampa napoletana il 5 luglio 2025? Mentre a Bratislava andava in scena una festa di popolo per l'addio al calcio di Marek Hamsik, la leggenda che ha rifiutato le big per l'azzurro, qui a Napoli si è preferito il silenzio. Un silenzio imbarazzante, dettato non dalla dimenticanza, ma da qualcosa di molto più piccolo e meschino: l'orticaria da esclusiva. Quella malattia tipica di un certo giornalismo che, pur di non citare un concorrente, preferisce tradire una storia che appartiene a un'intera città. Un silenzio che sa di sconfitta, di piccoli interessi di bottega che prevalgono sulla grandezza di una storia d'amore lunga vent'anni.

