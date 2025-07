Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a questa breve aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 6 luglio 2025 alle ore 16:25, Astral Infomobilità segnala un incendio tra il bivio Roma Fiumicino e Fregene, con presenza di fumo che richiede attenzione. La situazione del traffico è generalmente regolare, tranne alcune code sulla litoranea tra Campo Ascolano e Capocotta. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla mobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla 12 incendio tra il bivio con la Roma Fiumicino a Fregene presenza di fumo in carreggiata prestare attenzione situazione del traffico per lo più regolare un po' in tutta la regione si circola normalmente sulle principali strade autostrade unici eventi da segnalare sono le code sulla litoranea tra Campo Ascolano e Capocotta è sulla Nettunense altezza Campo di Carne nelle due direzioni per il trasporto ferroviario dalle 21 di domani alle ore 18 di martedì e indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9