GP Silverstone diretta | Verstappen cerca il terzo successo stagionale e lancia la sfida alla McLaren

gp silverstone in diretta: Verstappen punta al terzo trionfo consecutivo e si prepara a sfidare la McLaren sotto un cielo incerto. Mentre il sole fa capolino, le condizioni della pista restano imprevedibili, con l’asfalto umido che mette a dura prova le strategie dei piloti. Piove o smette? Il dilemma a Silverstone si fa ancora più avvincente, promettendo una gara ricca di suspense e sorprese.

Pochi secondi al giro di ricognizione, spunta il sole, ma la pista è bagnata e tutti hanno le gomme da bagnato intermedie, con la banda di color verde Piove o non piove? Il dilemma a.

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

La pole a Silverstone la fa il Campione del mondo Max Verstappen che piazza la sua Red Bull davanti alle McLaren, alla Mercedes di Russell e alle due Ferrarincve domani scatteranno dalla terza fila con Lewis Hamilton davanti a Leclerc.

