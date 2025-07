Calcimercato Juventus duello con l’Inter per Jakirovic

L'attenzione del calciomercato si accende con il duello tra Juventus e Inter per Leon Jakirovic, il giovane difensore croato della Dinamo Zagabria. Con il suo talento innato e le sue qualità già riconosciute a livello europeo, Jakirovic rappresenta una delle promesse più interessanti del calcio emergente. La sfida tra i due giganti italiani promette di riscrivere gli equilibri del futuro pallone d’oro. Ma quale strada imboccherà il promettente talento croato?

