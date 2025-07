Calciomercato Inter non solo Bisseck e Calhanoglu | le possibili cessioni porterebbero un bel tesoretto

L'Inter sta già muovendo le pedine sul calciomercato, puntando a creare un tesoretto prezioso attraverso alcune cessioni strategiche. Non solo Bisseck e Calhanoglu, ma anche altre partenze potrebbero portare risorse significative. La filosofia nerazzurra si è evoluta: ora si privilegiano giovani di prospettiva piuttosto che esperti in scadenza. Con l'estate appena iniziata, le opportunità di rinforzo sono ancora molte: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano diverse cessioni per mettere in piedi un bel tesoretto da investire sul calciomercato: i dettagli. La filosofia dell’ Inter sul calciomercato è cambiata a partire da questa stagione. I nerazzurri hanno smesso di pensare a giocatori esperti disponibili a parametro zero o a pochi spicci, ma si sono concentrati su calciatori di prospettiva. Siamo appena a inizio luglio, ma la società del presidente Marotta ha già speso circa 70 milioni di euro senza incassarne: è un qualcosa che non si vedeva da tempo. Gli acquisti, ad ogni modo, non sono finiti, ma prima di metterli a segno bisognerà aspettare le cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Bisseck e Calhanoglu: le possibili cessioni porterebbero un bel tesoretto

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - cessioni - tesoretto

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

L'Inter ? studia le mosse a centrocampo: il sogno è Ederson dell'Atalanta Dalle cessioni di Calhanoglu e Frattesi può arrivare il tesoretto per il brasiliano Vi piacerebbe vederlo a Milano? Vai su Facebook

Gazzetta - Inter-Ederson, si può con le cessioni: non solo Calhanoglu, tesoretto da Frattesi; Il Milan ritorna a sognare Gyokeres, l'Inter chiude per Bonny; Tra tattica e tesoretto: perché l'Inter sta per cedere Valentin Carboni al Marsiglia.

Calhanoglu, Bisseck ma non solo: tesoretto da 125 mln? Ecco chi può lasciare l’Inter - L'Inter può 'sognare' un tesoretto da 125 mln per poi rinforzare la rosa con colpi di prospettiva (Leoni) e di sostanza (Ederson) ... Segnala fcinter1908.it

TS – Calhanoglu e un tesoretto da 100 mln. L’Inter ora deve cedere - 5 mln investiti e ora serve vendere per rinforzare la rosa di Chivu ... fcinter1908.it scrive