Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme verso gli ottavi di Wimbledon 2025

Domenica di riposo e allenamento per Jannik Sinner e Flavio Cobolli, due talenti azzurri pronti a conquistare gli ottavi di Wimbledon 2025. Con un risultato storico per l’Italia, che ha portato cinque italiani al terzo turno, il tennis italiano è più forte che mai. Lorenzo Sonego sfrutterà questa fase di preparazione per affinare strategia e tenuta mentale, puntando a sorprendere ancora una volta sul grande palcoscenico londinese.

Domenica di riposo e di allenamento per i tre giocatori azzurro che hanno raggiunto gli ottavi di finale nel tabellone maschile a Wimbledon 2025. Si tratta di un risultato inedito per l’Italia, che aveva già stabilito un altro record nazionale portando per la prima volta nella storia cinque uomini al terzo turno dei Championships nonostante le premature eliminazioni di due big come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Lorenzo Sonego sfrutterà sicuramente questa giornata di pausa per recuperare delle energie preziose dopo la maratona di oltre cinque ore che l’ha visto prevalere ieri sera su Brandon Nakashima, in attesa di cercare una grande impresa agli ottavi contro un altro americano, il temibile numero 10 del seeding Ben Shelton, che lo ha già battuto quest’anno sia agli Australian Open che al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme verso gli ottavi di Wimbledon 2025

In questa notizia si parla di: ottavi - wimbledon - jannik - sinner

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Jannik Sinner a Wimbledon stacca il biglietto degli ottavi di finale, stabilendo un nuovo primato per il tennis italiano: ma il sabato all’All England Club sorride anche a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego Vai su X

WIMBLEDON OTTAVI DI FINALE!! Prossimo turno per Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov FORZA Campione? Vai su Facebook

Wimbledon 2025, tre italiani agli ottavi: anche Sonego con Sinner e Cobolli. Prima volta nella storia; Sinner-Dimitrov a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Wimbledon, mai così tanta Italia agli ottavi: Sinner, Cobolli e Sonego.

Sinner quando gioca a Wimbledon? Jannik sfida Dimitrov agli ottavi: orario, dove vederla in tv e streaming e precedenti - Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6- Riporta msn.com

Wimbledon, lunedì storico per l’Italia: tre azzurri agli ottavi. Sinner ultimo match sul Centrale - 1 chiude sul Centre Court contro Dimitrov, Sonego sfida Shelton sul Campo 1, Cobolli apre la giornata contro Cilic sul Court 2. Scrive ubitennis.com