Alluvione-killer in Texas un bilancio disastroso | tra le 59 vittime accertate anche tanti bambini Disperse 27 ragazzine

La terribile alluvione in Texas ha causato un bilancio drammatico, con 59 vittime accertate e molte persone ancora disperse, tra cui 27 ragazzine. La furia del fiume Guadalupe, che è esondato in modo improvviso, ha trasformato la notte in un incubo per le comunità colpite. La comunità e le autorità si stringono nel tentativo di trovare le giovani scomparse, sperando in notizie rassicuranti che possano portare speranza in questo momento di profonda crisi.

È salito a 59 vittime il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Texas nelle ultime ore. Tra le aree più colpite figura la contea di Kerr, dove il fiume Guadalupe è esondato durante la notte, innalzandosi di oltre sei metri in meno di due ore e travolgendo le rive su cui si affacciano diversi campi estivi. In particolare, preoccupano le sorti di 27 ragazzine ancora disperse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alluvione-killer in Texas, un bilancio disastroso: tra le 59 vittime accertate anche tanti bambini. Disperse 27 ragazzine

In questa notizia si parla di: texas - bilancio - vittime - disperse

Texas, l’inondazione travolge i campi estivi: almeno 24 vittime, 20 ragazze disperse. Bilancio tragico - La furia della natura ha scatenato un disastro senza precedenti in Texas, sommergendo i campi estivi e lasciando un’impronta di dolore e perdita.

Inondazioni in Texas, sale il bilancio delle vittime: almeno 50 morti, 15 bambini tra le vittime e 27 bambine disperse. #kerrville Vai su X

Cresce il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha provocato l'esondazione del fiume Guadalupe travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas,... Vai su Facebook

Alluvione in Texas: oltre 50 morti, fra loro 15 bimbi. 27 ragazze del campo estivo ancora disperse; Texas, sale bilancio vittime e si cercano ragazze disperse; Almeno 50 i morti in Texas, si cercano ancora 27 bambine.

Alluvione in Texas, 59 vittime. Almeno 29 bambine disperse - Continua a crescere il numero delle vittime dell'alluvione in Texas: adesso sono 59. Lo riporta msn.com

Alluvione in Texas: le vittime salgono a 50. Ancora disperse 27 bambine del centro estivo - Il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha proclamato lo stato di calamità naturale e ha richiesto ulteriori risorse al governo federale Usa ... Riporta msn.com