GRAVI INDIZI DI REATO – Mary Bell | il volto infantile del crimine

Nel cuore degli anni '60, Newcastle si trova sconvolta da un caso che scuote l’Inghilterra: Mary Bell, solo 11 anni, diventa protagonista di un orrore che sfida ogni immaginazione. Con due vite innocenti spezzate, il suo volto infantile nasconde un lato oscuro che ancora oggi alimenta interrogativi e riflessioni sul confine tra innocenza e malvagità. Questa storia ci invita a scoprire cosa si cela dietro gli occhi di un’adolescente criminale.

Nel giugno del 1968, la città di Newcastle, in Inghilterra, viene sconvolta da un crimine che lascia senza parole polizia, stampa e opinione pubblica. Una giovane di soli 11 anni, Mary Bell, uccide due bambini: Martin Brown, di quattro anni, e Brian Howe, di tre. La vicenda colpisce non solo per la giovane età delle .