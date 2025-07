Il ritorno di Mario il bagnino a Forte dei Marmi per la seconda serata del Mattone del cuore

Forte dei Marmi si è tinta di allegria e solidarietà con il ritorno di Mario il Bagnino, protagonista indiscusso della seconda serata del Mattone del Cuore. Una notte all’insegna della comicità, che ha coinvolto e divertito il pubblico, contribuendo a un nobile scopo: finanziare l’ultimazione del Peace Hospital di Medjugorie. La magia di questa manifestazione dimostra ancora una volta come l’umorismo possa unire le persone per fare del bene.

Forte dei Marmi (Lucca), 6 luglio 2025 – E' stata soprattutto una serata incentrata sulla comicità quella che ha chiuso la nona edizione del Mattone del Cuore, la kermesse della solidarietà organizzata da Paolo Brosio con la sua onlus versiliese Olimpiadi del cuore. I proventi delle due serate serviranno per dare il contributo decisivo per l'ultimazione del Peace Hospital – Primo soccorso di Medjugorie, nei luoghi delle apparizioni mariane in Bosnia a cui Brosio è molto legato. L'edilizia sanitaria e quasi conclusa e a fine estate ci dovrebbe essere l'ufficialità della partenza per inizio 2026 dei reparti di cura e prevenzione.

