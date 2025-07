Allegri ritorna al Milan e scala la top 10 degli stipendi in Serie A | la classifica

Il ritorno di Allegri al Milan non è solo una notizia di mercato, ma anche un segnale forte di ambizione e stabilità. Con il suo arrivo, si apre una nuova pagina nella serie A, riscrivendo la top 10 degli stipendi degli allenatori più pagati del campionato. Scopriamo come questa "rivoluzione" abbia ridefinito equilibri e aspettative in casa rossonera.

La "rivoluzione" in casa Milan ha un volto e un costo ben precisi: la posizione di Allegri nella classifica degli allenatori più stipendiati.

In questa notizia si parla di: allegri - milan - classifica - ritorna

