Il mercato del lavoro italiano si conferma in forte crescita, con 300.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato registrati a marzo 2025. Un trend positivo che riflette anche un incremento di 322.000 contratti a tempo indeterminato, simbolo di stabilità e fiducia per lavoratori e imprese. Questi dati testimoniano un’Italia più dinamica e resilient?, pronta a scrivere nuove opportunità per il futuro. Scopriamo insieme cosa significa questa rivoluzione occupazionale.

A marzo 2025, il saldo annualizzato del mercato del lavoro in Italia ha registrato un incremento di 300.000 posti di lavoro nel settore privato, misurato come differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi. Questo aumento è dovuto, in parte, alla crescita dei contratti a tempo indeterminato, che hanno visto un aumento di 322.000 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Più posti di lavoro e più contratti a tempo indeterminato: i dati

