Allerta meteo | spostato l' incontro di Landini rinviato lo show su Paolo Conte

A causa dell'allerta meteo annunciata per questa sera, l'organizzazione di 'Avanti Pop' ha deciso di spostare l'evento previsto al Groove Waterfront di Calata Paita. La festa della Cgil, che ha già concluso con successo le sue giornate di apertura, si prepara a chiudere in grande stile, nonostante le sfide del maltempo. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e nuove date!

La Spezia, 6 luglio 2025 – L' allerta meteo di stasera, domenica 6 luglio, obbliga gli organizzatori di 'Avanti Pop' a spostare la sede dell'evento previsto a Groove Waterfront di Calata Paita. Si chiude in grande stile l'edizione 2025 della festa della Cgil nei due giorni scorsi di scena al Groove Waterfront di Calata Paita, con un appuntamento di grande rilievo politico e sindacale, ad ingresso libero. Domenica 6 luglio, alle 21, nella Sala Dante di via Ugo Bassi, salirà sul palco Maurizio Landini, segretario generale nazionale della Cgil, protagonista di un'intervista pubblica a cura di Matteo Dell'Antico, giornalista e segretario dell'Associazione Ligure dei Giornalisti.

