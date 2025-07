Turchia | capitale della porcellana di Iznik fa rivivere il suo patrimonio ceramico

Nel cuore della Turchia, Iznik si riconferma come la capitale mondiale della porcellana, un autentico museo a cielo aperto di arte ceramica. Le sue strade sono adornate da murales vivaci e dettagli raffinati che raccontano storie antiche e tradizioni secolari. Qui, artigiani come Adil Can Guven riescono a coniugare passato e presente, regalando nuova vita a un patrimonio ceramico di inestimabile valore. Un viaggio tra arte e storia che invita a scoprire un tesoro senza tempo.

L'artista ceramista turco Adil Can Guven lavora nel suo studio a Iznik, in Turchia, il 26 giugno 2025. Camminando per le strade di Iznik, in Turchia, si trovano ovunque elementi in ceramica. La torre dell'orologio nel centro della citta' e' decorata con murales in piastrelle raffiguranti navi a vela. I numeri civici delle case comuni sono accuratamente incisi su eleganti piastrelle di ceramica. Laboratori di porcellana a conduzione familiare e bancarelle di ceramica si susseguono lungo le strade. Iznik e' conosciuta come la "capitale della porcellana" della Turchia. Dal XV al XVII secolo, la citta' fiori' come centro di produzione della porcellana blu e bianca, ma declino' gradualmente nei secoli successivi.