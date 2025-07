Lang-Napoli scambio di documenti nelle prossime ore | affare da 28 milioni più il 10% sulla rivendita Moretto

Il trasferimento di Noa Lang al Napoli si avvicina: nelle prossime ore, si attendono le firme ufficiali tra Psv e azzurri. L’affare da 28 milioni più il 10% sulla rivendita è ormai cosa fatta, con un’intesa che supera le iniziali richieste dei olandesi. Ciò che rende questa operazione ancora più interessante è la strategia di mercato del Napoli, pronta a consolidare il proprio parco attaccanti. La trattativa si avvia verso la conclusione: il futuro di Lang sembra scritto..

L’arrivo di Noa Lang a Napoli è sempre più vicino. Tra gli azzurri e il Psv, nelle prossime ore, ci sarà lo scambio di documenti. Scambio di documenti tra Psv e Napoli per Lang nelle prossime ore. Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano spiega: «Noa Lang al Napoli è un affare fatto per 28 milioni di euro garantiti più il 10% sulla futura vendita. Vi posso svelare che il Psv inizialmente chiedeva almeno 30-32 milioni di euro bonus compresi, oltre a una percentuale sulla futura vendita. Dopo più di una settimana di trattativa, le parti si sono incontrate a 28 milioni e il 10% sulla rivendita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang-Napoli, scambio di documenti nelle prossime ore: affare da 28 milioni più il 10% sulla rivendita (Moretto)

