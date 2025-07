Esposito novità in settimana | l’Inter aspetta le mosse di due club

L'Inter si prepara a scuotere il mercato ancora una volta, con le novità di questa settimana che coinvolgono Sebastiano Esposito. Il giovane talento del 2002 è al centro di interesse da parte di due club di Serie A, mentre la società nerazzurra lavora alle uscite per rinforzare ulteriormente la rosa. Cosa riserverà il futuro di Esposito e quali altre mosse si preparano? Restate sintonizzati, le sorprese sono dietro l'angolo.

Sebastiano Esposito in uscita dall'Inter. L'attaccante del 2002 è corteggiato da due squadre in Serie A e da Viale della Liberazione si attendono delle novità. NOVITÀ IN ARRIVO – L'Inter lavora alle uscite, dopo aver già completato e ufficializzato tre acquisti, ossia Petar Sucic, Luis Henrique e per ultimo Yann-Ange Bonny ( vedi alcune curiosità raccontate dall'attaccante francese ). Tra i giocatori in uscita, oltre ad Hakan Calhanoglu ( prossima settimana decisiva? ), lascerà Milano anche Sebastiano Esposito. A parlare del futuro del ragazzo di Castellamare ci ha pensato Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Tre strade per il successo. La ricetta Inter con Pio Esposito, il progetto del Milan per Camarda e la variante Ambrosino per il Napoli. Il futuro del gol in Italia. Il Calciomarket di questa settimana su @gazzettadellosport Storie . . #calciomercato #inter #nap Vai su Facebook

? Novità #Inter: in gruppo #Dumfries e Pio Esposito! 5 giocatori ai box, #Calhanoglu e #Thuram… Vai su X

Inter, rebus in attacco contro il Fluminense: novità sulle condizioni di Pio Esposito dopo i controlli; Inter, buone notizie per Chivu: Pio Esposito a disposizione. Rientro solo parziale per Dumfries; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.