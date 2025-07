Mario Adinolfi parla del ricovero | Il caldo micidiale e la prima colazione con cornetto e cappuccino prima ho sentito fastidio poi dolori atroci Ora? Riposo

Dopo aver affrontato il caldo torrido e un viaggio estenuante, Mario Adinolfi si è ritrovato sotto cure mediche a causa di un malore improvviso. Un'esperienza che gli ha ricordato quanto il corpo possa essere fragile dopo settimane di stress e sacrifici. Ora, dimesso e in riposo, l’ex deputato condivide con i fan i dettagli di questa avventura che, pur spaventando, si è conclusa senza conseguenze gravi. Ecco cosa ha raccontato...

“ Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare “: con queste parole Mario Adinolfi ha annunciato sui social di essere stato ricoverato al suo ritorno dall’Honduras, dove si trovava per aver parteciparto all’ Isola dei Famosi. Ora l’ex deputato è stato dimesso e a Fanpage.it ha raccontato com’è andata: “Ho avuto il crollo dell’impalcatura. E pensare che ero arrivato all’Isola con analisi perfette. Poi, il mio corpo ha fatto fatica a gestire il calo di peso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mario Adinolfi parla del ricovero: “Il caldo micidiale e la prima colazione con cornetto e cappuccino, prima ho sentito fastidio poi dolori atroci. Ora? Riposo”

