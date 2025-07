Caterina Murino è incinta | Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina

Caterina Murino, celebre attrice e simbolo di eleganza, ha condiviso con il magazine Gala il suo emozionante percorso verso la maternità. A 43 anni, ha scelto di affidarsi alla medicina per realizzare il sogno di diventare mamma, intraprendendo un percorso di fecondazione assistita. Questa gravidanza rappresenta un momento speciale, il primo figlio con l’avvocato francese Edouard Rigaud. La loro storia è un inno alla tenacia e alla speranza, continuate a leggere per scoprire di più.

Caterina Murino è incinta e ha parlato della sua gravidanza alla rivista francese Gala. Ha intrapreso la gravidanza dopo un percorso per la fecondazione in vitro: "Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura" ha dichiarato. Si tratta del primo figlio con l'avvocato francese Edouard Rigaud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

