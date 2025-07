La Forza di una Donna anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025 | Bahar scopre di essere gravemente malata

Nelle prossime puntate de La Forza di una Donna, il cuore di Bahar sarà messo a dura prova: scopre di essere gravemente malata di anemia aplastica, una diagnosi che cambia radicalmente il suo destino. La battaglia per la vita e la speranza di un trapianto di midollo diventano il nuovo fronte di questa emozionante storia. Riuscirà Bahar a trovare la forza di combattere e a rimanere vicina ai suoi piccoli? Scoprilo seguendo le sue avventure.

Non c'è davvero pace per Bahar. Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, la giovane vedova scopre infatti di avere l' anemia aplastica, motivo per cui è gravemente malata ed ha bisogno di un trapianto di midollo osseo per salvarsi. Una diagnosi che getta Bahar nello sconforto più totale e che la spinge a fare il possibile, persino a sottoporsi a delle dolorose terapie, pur di non lasciare soli i piccoli Nisan e Doruk. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap è in onda su Canale 5 dal lunedì a venerdì alle 15.45. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity.