Mario Adinolfi che spavento | ricovero d’urgenza dopo l’Isola Ho perso troppi chili

Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del Popolo della Famiglia, torna a casa dopo 9 settimane in Honduras, ma un'improvvisa crisi lo porta d’urgenza in ospedale. La prima notte a Roma segna un momento di preoccupazione e sollievo, mentre lui stesso condivide questa disavventura. Un episodio che ricorda quanto la vita possa riservare sorprese anche nei momenti più attesi di ritorno. Ecco cosa è successo e come sta ora.

Roma, 6 luglio 2025 – Paura per Mario Adinolfi, finito in ospedale al rientro dall’ Isola dei famosi. La prima notte a casa dopo 9 settimane in Honduras, l’ex deputato Pd, fondatore del Popolo della famiglia, ha accusato forti dolori che lo hanno costretto al ricovero d’urgenza. E’ lui stesso a comunicare la disavventura, quando ormai il peggio sembra essere passato. “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, scrive sui suoi profili social. Ma cosa è successo ad Adinolfi? "Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, scrive il giornalista sui social, che ha chiuso l’Isola classificandosi al secondo posto, dietro Cristina Plevan i, già vincitrice del Grande Fratello nella prima edizione del reality, la stessa del compianto Pietro Taricone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mario Adinolfi, che spavento: ricovero d’urgenza dopo l’Isola. “Ho perso troppi chili”

