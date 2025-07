Venezia studenti pro-Gaza sotto accusa per l’aggressione a un docente Loro | Non c’entriamo strumentalizzazione

L'aggressione a un docente di Venezia da parte di studenti pro Gaza ha scatenato un acceso dibattito sull’atmosfera di tensione all’interno dello Iuav. La vicenda evidenzia come le passioni politiche possano dividere una comunità accademica, sollevando interrogativi sul rispetto e sulla libertà di espressione. È fondamentale analizzare con lucidità gli eventi senza strumentalizzazioni, affinché l’università rimanga un luogo di confronto e crescita.

L’ aggressione di un docente divide l’ Università di Venezia e in particolare lo Iuav, l’Istituto di Architettura, diventato luogo di protesta studentesca per la strage in corso a Gaza e i rapporti accademici dell’ateneo con centri di ricerca israeliani. Alcuni giorni fa un professore associato è stato avvicinato e spintonato da quattro persone in una calle di fronte a palazzo Badoer, sede storica dell’istituto: “Sappiamo che sei amico del rettore e condividi i progetti Iuav in Medio Oriente.” hanno detto, secondo quanto riferito da lui stesso. Il docente, praticante di arti marziali, è scampato all’aggressione difendendosi da solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it