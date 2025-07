TOOL 7-Zip 25.00 | Miglioramenti Prestazionali e Nuove Funzionalità

Scopri le innovazioni di 7-Zip versione 25.00: un salto di qualità nelle prestazioni e nelle funzionalità. Con miglioramenti fino al 40% nella velocità di compressione bzip2 e nuove possibilità per la gestione degli archivi, questo aggiornamento rende il software ancora più potente e affidabile. Preparati a sperimentare un’esperienza di compressione più veloce, sicura e intuitiva. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa rivoluzionaria release.

7-Zip, il noto software di compressione open source, ha rilasciato la versione 25.00 (2025-07-05), introducendo significativi miglioramenti nelle prestazioni, nel supporto agli archivi e nella sicurezza. Novità Principali. 1. Velocità di Compressione bzip2 Aumentata fino al 40%. Una delle novità più importanti di questa release è l’ottimizzazione dell’algoritmo bzip2, che ora offre un incremento di velocità fino al 40% rispetto alle versioni precedenti. Questo lo rende ancora più efficiente per la compressione di file di grandi dimensioni. 2. Migliorato il Supporto per Archivi ZIP e FAT. La nuova versione migliora la gestione degli archivi ZIP, garantendo una maggiore compatibilità e prestazioni più stabili. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

