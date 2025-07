LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | si comincia! Pista umida ma c’è il sole! Sarà caos nei primi giri…

Segui in diretta il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di F1, con la pista umida che si trasforma in un campo di battaglia sotto il sole, creando un caos emozionante nei primi giri. Resta aggiornato sugli sviluppi piĂą caldi e sulle strategie dei campioni: clicca qui per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante corsa!

15.54 Jim Clark e Jack Brabham hanno vinto su tutte e tre le piste in cui si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone, Brands Hatch e Aintree). 15.52 Se guardiamo all'autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza piĂą sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia. 15.51 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall' 8° posto. 15.49 Va però rimarcato come, nell'era turbo-ibrida cominciata nel 2014, le suddette percentuali si alzino rispettivamente al 50% per la pole position e al 91,7% per la prima fila!

