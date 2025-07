Napoli doppio colpo da quasi 60 milioni | visite mediche e in ritiro con Conte

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, con due trattative da quasi 60 milioni di euro che si concludono con visite mediche e ritiro in Trentino con Conte. Dopo la conquista dello Scudetto, il club azzurro accelera i piani per consolidare la rosa e puntare ancora pi√Ļ in alto. Tutto procede secondo i piani: le mosse di De Laurentiis e Conte stanno ridisegnando il futuro del Napoli.

Altra doppietta in arrivo per mister Conte: il club azzurro completa due trattative prima de ritiro in Trentino Tutto procede secondo i piani. Dopo la vittoria dello Scudetto, le cose sono cambiate in casa Napoli. I colloqui tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno portato ad un cambio passo decisivo, una svolta totale nella pianificazione della stagione. Il Napoli completa altri due acquisti (LaPresse) Calciomercato.it A differenza della scorsa stagione, il club azzurro parte ad un‚Äôaltra velocit√†. Un anno dopo, nel primo raduno estivo, ci sar√† una parte di squadra che realmente scender√† in campo nel corso della stagione.

