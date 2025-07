Juventus Comolli e la caccia al direttore tecnico

La Juventus si prepara a rinnovare il suo assetto dirigenziale sotto la guida di Damien Comolli, con l’obiettivo di nominare un nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio. Questa mossa strategica mira a consolidare la squadra in vista della stagione 2025-2026, rafforzando il progetto sportivo e competitivo del club. L’attesa è palpabile: chi sarà il prossimo protagonista nella cabina di comando juventina?

Comolli e la caccia al direttore tecnico La Juventus, sotto la guida di Damien Comolli, accelera per completare la struttura dirigenziale in vista della stagione 2025-2026. Secondo *Eurosport*, il direttore generale punta a nominare un direttore tecnico entro il 24 luglio, data del raduno estivo alla Continassa. François Modesto, ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Comolli e la caccia al direttore tecnico

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

