Esplosione a Roma | nei prossimi giorni le prime iscrizioni nel registro degli indagati

Il fascicolo è stato aperto poche ore dopo l' esplosione del distributore di gas che venerdì ha rischiato di provocare una strage nel cuore di Roma. E sono attese nei prossimi giorni le prime iscrizioni nel registro degli indagati per l'inchiesta avviata dalla procura della Capitale che, al momento, ipotizza i reati di disastro colposo e lesioni. Ma gli inquirenti starebbero valutando anche di aggiungere reati ambientali. In settimana verranno sentiti testimoni a cominciare da chi era al distributore in quei momenti: su questo aspetto, fondamentali per ricostruire quanto avvenuto saranno le analisi delle telecamere presenti nella zona che potrebbero avere immortalato le fasi precedenti allo scoppio.