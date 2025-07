Kolo Muani Juve cresce l’ottimismo | ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più luminoso, alimentando l’ottimismo tra tifosi e dirigenti. Con trattative in pieno svolgimento con il Paris Saint-Germain, i motivi che spingono l’attaccante francese a restare in bianconero sono sempre più convincenti. Mercoledì pomeriggio, gli ultimi aggiornamenti sembrano segnare una svolta decisiva, portando la Juve vicina a formalizzare il rinnovo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle dinamiche che potrebbero cambiare il volto del mercato juventino.

Kolo Muani Juve, i motivi che lo spingono alla permanenza. Aggiornamenti sul futuro del centravanti francese. Che cosa filtra in casa bianconera. Le trattative tra il mercato Juventus ed il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani proseguono e sembrano avviarsi verso una conclusione positiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’obiettivo principale dei bianconeri è quello di prolungare il prestito del francese con la possibilità di esercitare un diritto di riscatto al termine della stagione. Al momento, il PSG è impegnato nel Mondiale per Club, ma una volta concluso l’impegno internazionale, i contatti tra i club potrebbero intensificarsi ulteriormente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, cresce l’ottimismo: ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero. Gli ultimi aggiornamenti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Kolo Muani Juve: perché il Psg ‘ostacola’ la permanenza del francese a Torino. Lo scontro verte su questo aspetto, cosa manca per la chiusura - Kolo Muani Juve: cosa manca per la chiusura dell’operazione con il Psg e la permanenza dell’attaccante francese a Torino La permanenza di Randal Kolo Muani alla Juve, richiesta a gran voce dal giocato ... Segnala juventusnews24.com