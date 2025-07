Infinite | la spiegazione del finale del film con Mark Wahlberg

In "Infinite," il finale rivela come Evan McCauley, interpretato da Mark Wahlberg, abbia finalmente accettato il suo ruolo di salvatore, sconfiggendo le minacce che mettono a rischio l'umanità. Tuttavia, questa vittoria apre nuove possibilità narrative, lasciando intravedere un potenziale sequel che potrebbe esplorare ulteriormente l'universo degli Infiniti, anche senza Wahlberg. Un finale avvincente che combina azione, mistero e un pizzico di speranza per il futuro.

Infinite si conclude con l’eroe d’azione reincarnato Evan McCauley che salva il mondo, ma apre anche la strada a un sequel che potrebbe espandere l’universo senza Mark Wahlberg. Diretto da Antoine Fuqua, Infinite è un film di fantascienza e azione che racconta la storia di una razza umana chiamata Infiniti, che si reincarna nel corso della storia conservando tutti i ricordi delle vite precedenti. Evan si unisce alla fazione eroica degli Infiniti chiamata i Credenti per impedire ai Nichilisti, guidati dal maniaco Bathurst ( Chiwetel Ejiofor ), di uccidere tutti gli abitanti del mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

