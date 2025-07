Indici di Borsa | USA verso nord ed Europa un po’ stagnante

La settimana di mercato si chiude con segnali di stabilità e qualche nuovo record, mentre gli indici statunitensi si avvicinano a livelli mai raggiunti prima. Con una breve pausa per l’Independence Day, gli investitori osservano attentamente come si muovono anche i mercati europei, ancora un po’ stagnanti. Pier Nicola Assiso analizza l’andamento degli indici, evidenziando le opportunità e le sfide in un contesto globale in evoluzione. La strada verso nuove opportunità è appena iniziata.

Settimana corta per la borsa statunitense per la festa nazionale dell’Independence Day. Pier Nicola Assiso, in un articolo di domenica 6 luglio 2025 pubblicato su LombardReport.com, analizza l’andamento di alcuni indici, tra USA ed Europa. “Nel complesso non è cambiato molto nell’impostazione generale – scrive Assiso commentando la settimana appena terminata -, se non per il fatto che l’S&P 500 è riuscito a ritoccare i massimi storici provando l’allungo in una salita che pare non avere sosta, almeno per il momento. Ed entrare su un treno in corsa non fa per il sottoscritto. Finché si rimane sopra i 6100 (se preferite i 6000 punti visto che sono una soglia tonda e psicologica) il disco rimane verde. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Indici di Borsa: USA verso nord ed Europa un po’ stagnante

