La finta malattia per raccogliere soldi | così l' ex leggenda irlandese truffava i fan

Una truffa scioccante scuote il mondo dello sport: l’ex leggenda irlandese DJ Carey, noto campione di hurling, ha inscenato una falsa malattia, fingendo di avere il cancro per raccogliere fondi. Con ingegnose burle, come usare il cavo dell’iPhone come sondino, ha emozionato e ingannato i fan, dimostrando quanto possa essere sottile la linea tra realtà e inganno. Ma cosa si nasconde dietro questa finta tragedia?

L'ex campione di hurling DJ Carey fingeva di avere il cancro, usando il cavo dell'iPhone come sondino, per ottenere denaro destinato a presunte cure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La finta malattia per raccogliere soldi: così l'ex leggenda irlandese truffava i fan

In questa notizia si parla di: finta - malattia - raccogliere - soldi

Anziana 92enne truffata in casa. Finta malattia della figlia: la donna consegna soldi e gioielli - In un angolo di via Campo degli Svizzeri, una donna di 92 anni si prepara con cura, raccogliendo i preziosi gioielli che custodisce come testimonianza di ricordi e affetti.

La finta malattia per raccogliere soldi: così l'ex leggenda irlandese truffava i fan; Fingeva di avere il cancro per raccogliere soldi, il cavo dell'iPhone come sondino: lo scandalo in Irlanda dell'ex sportivo DJ Carey; La malattia, la raccolta fondi e l’odio del web: quello che c’è da sapere sulla vicenda del piccolo Alfredo ·.

La finta malattia per raccogliere soldi: così l'ex leggenda irlandese truffava i fan - L'ex campione di hurling DJ Carey fingeva di avere il cancro, usando il cavo dell'iPhone come sondino, per ottenere denaro destinato a presunte cure ... ilgiornale.it scrive

Ex atleta atleta finge di essere malato di tumore con un cavo dell'iPhone infilato nel naso: la truffa ai danni dei fan per ricevere soldi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com