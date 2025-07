GP Silverstone diretta | Verstappen parte in testa Leclerc passa alle slick prima della partenza come Russell

Sul circuito di Silverstone, la battaglia per la vittoria si infiamma: Verstappen partito in testa, Leclerc che sorprende passando alle slick prima della partenza come Russell, e le strategie dei box che fanno la differenza. Mentre Hadjar e Bortoleto optano per le medie, il replay mette in evidenza come Lawson abbia chiuso troppo, lasciando presagire una gara ricca di colpi di scena. La corsa è pronta a scaldare gli animi degli appassionati, e ogni movimento può cambiare le sorti del GP.

Ai box Antonelli per montare gomme hard le stesse che aveva montato Russell prima del via. Leclerc Hadjar e Bortoleto invece, hanno le medie Il replay evidenzia come Lawson abbia chiuso troppo la.

