Harry e Meghan non saranno mai perdonati per quello che hanno fatto ad Elisabetta l’indiscrezione

Harry e Meghan non saranno mai perdonati per le scelte che hanno segnato gli ultimi anni della Regina Elisabetta. Un esperto reale sottolinea come le loro azioni abbiano creato un “inferno” emotivo, rendendo impossibile il ristabilimento di un rapporto di fiducia. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il futuro di questa intricata vicenda familiare? Scopriamolo insieme.

Perdonare Harry e Meghan? Un’utopia. Un royal expert ha assicurato che ci sarĂ sempre un motivo per cui la famiglia reale inglese non sarĂ disposta a perdonare i Duchi di Sussex e questo motivo è legato all’amatissima Regina Elisabetta. PerchĂ© Harry e Meghan Markle non saranno mai perdonati. Secondo un esperto reale, il Principe Harry e Meghan Markle hanno reso gli ultimi anni della Regina Elisabetta un “totale inferno”. Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono clamorosamente dimessi dagli incarichi reali nel 2020 e hanno criticato pubblicamente la famiglia nella loro intervista a Oprah Winfrey del 2021. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Harry e Meghan non saranno mai perdonati per quello che hanno fatto ad Elisabetta, l’indiscrezione

