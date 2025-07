WWE | Come Roman Reigns ha zittito due colleghi che si lamentavano

Roman Reigns, il volto indiscusso della WWE per quattro anni, non si limita a dominare sul ring: anche fuori, dimostra un carattere deciso e una leadership ferma. Durante il podcast Stories with Brisco & JBL, Karl Anderson ha svelato un episodio che mette in luce il suo approccio diretto verso colleghi insoddisfatti di soldi o voli scomodi. Un esempio di come il Tribal Chief mantenga ordine e rispetto nella sua squadra, facendo capire che la professionalità viene prima di tutto.

Pare che Roman Reigns oltre ad essere stato il volto della compagnia per quattro anni come campione indiscusso, abbia dovuto in alcuni frangenti assumere il ruolo di guida severa anche dei suoi colleghi Karl Anderson ha raccontato durante il podcast Stories with Brisco & JBL un episodio che rivela l'approccio diretto del Tribal Chief verso chi si lamenta di soldi o voli scomodi. Stando alle dichiarazioni dell'ex membro del Bullet Club un collega durante il viaggio stava protestando per le condizioni del volo. Reigns, senza mezzi termini, lo ha zittito: "O mettilo scritto nel contratto o smettila di lamentarti.

