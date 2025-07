Infortunio Musiala il Bayern Monaco conferma il lungo stop del classe 2003 | il comunicato ufficiale

Jamal Musiala, stella in ascesa del Bayern Monaco, si trova di nuovo ad affrontare un lungo stop a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. La conferma ufficiale dei bavaresi getta un'ombra sulle speranze di recupero immediato del giovane talento, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. Ma quali saranno le prossime mosse del club per superare questa sfida?

Jamal Musiala non trova tregua. Il giovane trequartista del Bayern Monaco, classe 2003, è costretto nuovamente a fermarsi dopo un recente rientro da un infortunio al tendine del ginocchio.

Mondiale per Club, sospiro di sollievo per il Bayern Monaco: l’infortunio di Musiala non è grave. Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany - Il Bayern Monaco può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio di Jamal Musiala, durante il Mondiale per Club, non è grave come si temeva.

Il Bayern Monaco ha pubblicato ufficialmente la diagnosi dell'infortunio accusato da Jamal Musiala: «Ha riportato una frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia. Il ventiduenne è volato da Orlando a Monaco domenica mattina e verrà operato.

A volte capita nella vita di un atleta di subire un infortunio lungo. Capita in tutti gli sport, specialmente in quelli da contatto. A seguito dello scontro tra Donnarumma e Musiala che ha visto la stellina del Bayern Monaco uscire in barella nella semifinale del Mondiale per Club.

Musiala subisce un infortunio terrificante in PSG-Bayern: il piede prende una posizione innaturale; Musiala infortunio, quanto sta fuori? I tempi di recupero; Bayern, grave infortunio per Musiala: frattura al perone e lussazione alla caviglia. Quanti mesi resterĂ fuori..

Le condizioni di Musiala dopo l'infortunio con Donnarumma: "È grave, tempi di recupero lunghi" - La nota ufficiale del club tedesco spiega come sta il giocatore dopo il tremendo incidente di gioco: "L'impatto umano è incredibilmente duro"

Il Bayern Monaco conferma l'entità dell'infortunio di Musiala: frattura del perone - Il fantasista dei bavaresi si è infortunato gravemente nella sfida contro il Paris Saint-Germain.