Calciomercato Lecce c’è Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato in Salento | fissate le visite – FOTO

Il calciomercato del Lecce si anima con un colpo di scena: Francesco Camarda, talento classe 2008 e promessa del Milan, è sbarcato in Salento! Arrivato pochi minuti fa, l’attaccante sarà sottoposto alle visite mediche prima di unirsi alla squadra. Un’operazione strategica che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione dei giallorossi. Resta con noi per scoprire come questa giovane stella potrà brillare nel campionato italiano!

Calciomercato Lecce, è arrivato Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato pochi minuti fa in Salento: fissate le visite mediche – FOTO Francesco Camarda, attaccante classe 2008 e uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Il giovane centravanti lascia il Milan con la formula del prestito con diritto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, c’è Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato in Salento: fissate le visite – FOTO

Calciomercato Milan, tutto deciso per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Camarda. La situazione rossonera - Nel calciomercato Milan, si delineano importanti sviluppi per il giovane attaccante Camarda. Con l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, le strategie rossonere stanno prendendo forma.

