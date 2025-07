Forza la porta della Dogana Aragonese e poi si toglie la vita.

Una domenica calda di luglio si è trasformata in un dramma a Flumeri, dove un uomo di 63 anni ha deciso di porre fine alla propria vita dopo aver forzato la porta della Dogana Aragonese. Un gesto di estrema sofferenza che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla salute mentale. Sono momenti di grande dolore e riflessione, che ci invitano a non sottovalutare mai i segnali del disagio.

Avrebbe forzato il portone d'ingresso della Dogana Aragonese, struttura che sorge sulla collina in località Doganelle, a Flumeri, poi una volta all'interno si sarebbe tolto la vita. La tragedia in un'afosa domenica di luglio, il male di vivere che colpisce ancora, anche perchè la vittima, un uomo del posto di 63 anni, è stato trovato impiccato, quindi si sono pochi dubbi sulla natura volontaria del gesto. Sono stati i familiari a dare l'allarme non vedendolo rientrare. Sul posto 118 e Carabinieri ma ogni soccorso è stato inutile, per l'uomo non c'era più nulla da fare.