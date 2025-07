LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | diluvia! Gara imprevedibile!

Sotto un diluvio incessante al Gran Premio di Gran Bretagna 2025, l’imprevedibilità regna sovrana. La pioggia intensissima sta mettendo a dura prova piloti e strategie, con incidenti e cambi di leadership che accendono la corsa. Rimanete aggiornati in tempo reale cliccando qui: il GP si infiamma tra colpi di scena e sorprese continue. La suspense è alle stelle—non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13° giro52 Sta piovendo tantissimo. Abbiamo visto gare interrotte in F1 per molto meno. 12° giro52 Per ora tutti su gomme intermedie, nessuno ha optato per le full wet. 12° giro52 Pit-stop lento per Norris, Verstappen torna davanti! 12° giro52 Piastri, Norris, Verstappen e Hamilton rientrano ai box per il cambio gomme. 11° giro52 Verstappen finisce fuori pista e viene passato da Norris. 11° giro52 Adesso può davvero succedere di tutto. Pit-stop per Leclerc: ha montato le intermedie, ma forse servivano le full wet. 11° giro52 DILUVIA! 11° giro52 La McLaren si sta confermando superiore anche in condizioni ibride. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: diluvia! Gara imprevedibile!

In questa notizia si parla di: diretta - gran - bretagna - diluvia

LIVE Pro Recco-Brescia 3-3, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: gran gol di Irving! - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Pro Recco e Brescia, valida per la A1 di pallanuoto 2025! Dopo un primo quarto avvincente terminato in parità, 3-3, i tuffi in acqua riprendono con grandi aspettative.

F1, GP Gran Bretagna 2025: diretta live gara; LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Gara | Diretta testuale; F1, diluvia a Silverstone: ecco le previsioni meteo per il Gran Premio di Gran Bretagna!.

F1, Gp della Gran Bretagna: dove vederlo in diretta tv e streaming - Il giro perfetto di Max Verstappen ha messo in fila Piastri e Norris con le Ferrari costrette a inseguire, ma molto vicine a Red Bull e McLaren ... Come scrive msn.com

F1 GP Gran Bretagna 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv - Corriere dello Sport - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. Riporta corrieredellosport.it