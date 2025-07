Il Milan riparte con Allegri | raduno presentazione e primo allenamento in un giorno solo

Il Milan si risveglia con entusiasmo sotto la guida di Allegri, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi. La giornata di lunedì 7 luglio sarà un mix di emozioni e impegno: dai primi test fisici al raduno ufficiale e alla presentazione, tutto in un solo giorno. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere i rossoneri riaccendere il proprio spirito. La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di sfide e grandi traguardi.

Massimiliano Allegri L’attesa è finita. Dopo un breve periodo di riposo, il Milan si prepara a riaccendere i motori per la stagione 20252026, sotto la guida del nuovo (ma giĂ ben noto) allenatore Massimiliano Allegri. Lunedì 7 luglio sarĂ una giornata cruciale, scandita da appuntamenti che coinvolgeranno tifosi, media e partner del club in un clima di grande entusiasmo e aspettative. La mattina si apre con i primi test fisici, necessari per valutare la condizione atletica dei giocatori dopo la pausa estiva. SeguirĂ un allenamento mattutino a porte chiuse, momento riservato al tecnico per iniziare a plasmare la squadra senza distrazioni esterne. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il Milan riparte con Allegri: raduno, presentazione e primo allenamento in un giorno solo

