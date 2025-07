Dodo Juventus | i bianconeri continuano a seguire il brasiliano nonostante la sua promessa ma quella rivale lo monitora attentamente! Tutto quello che c’è da sapere

I Bianconeri non mollano Dodo, il talentuoso esterno destro brasiliano della Fiorentina, nonostante le promesse fatte. La Juventus continua a monitorare con attenzione questo talento, ma anche una rivale si tiene pronta all’azione. Il duello di mercato si fa sempre più acceso, alimentando l’attesa tra i tifosi. Tutto quello che c’è da sapere sul possibile colpo estivo e le mosse delle contendenti, ve lo sveliamo nel dettaglio.

Il calciomercato Juventus sta continuando a monitorare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi, con particolare attenzione al reparto difensivo e alle fasce. Uno dei nomi recenti finiti nel mirino dei dirigenti bianconeri è Dodo, esterno destro brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Tuttavia, la situazione potrebbe rivelarsi complessa per i bianconeri. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Dodo sarebbe in rotta con il club viola e avrebbe preso una decisione importante riguardo al suo futuro: il giocatore ha promesso al defunto Joe Barone che non avrebbe mai indossato la maglia della Juventus.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Patto Danilo-Juve per non andare al Napoli: spunta il retroscena bianconero; Juve-Danilo ai saluti: il capitano va via a zero. Ad attendere il brasiliano c’è il Napoli di Conte; Sky - Juventus, Ederson è l'obiettivo a centrocampo: si allontanano Tonali e Frattesi.

Juventus: duello con l'Inter per Ederson, Osimhen l'obiettivo per affiancare David - Il suo futuro al Napoli resta incerto e la Juve potrebbe tentare un assalto, dato che lo considererebbe come un partner ideale per il neo arrivato Jonathan David, ma solo se dovesse partire Dusan ... Da it.blastingnews.com

Douglas Luiz, la Juventus ha deciso: deve cercarsi una nuova squadra - La Juventus è stata chiara con Douglas Luiz: deve trovarsi una nuova squadra. Scrive ilbianconero.com