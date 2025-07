Fico candidato in Campania? Conte risponde a De Luca | Sarebbe un suicidio dire no al M5S

In un clima politico infuocato, Giuseppe Conte difende con forza la candidatura di Roberto Fico in Campania, rispondendo alle critiche di De Luca. Il leader del M5S sottolinea come rinunciare a questa opportunità sarebbe un errore strategico, un vero suicidio politico. La sfida è aperta: riusciranno leforze a superare le divisioni e a puntare unita verso il futuro? La partita è appena iniziata.

Il leader M5S Giuseppe Conte risponde a De Luca sulla candidatura di Roberto Fico alle prossime regionali. Il governatore ieri aveva detto: "Non vedo per quale motivo occorrerebbe consegnare la Regione a chi ha fatto opposizione per 10 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fico - conte - risponde - luca

Addio al limite dei due mandati, il M5s cambia le regole: le nuove norme, votate e approvate dall’assemblea degli iscritti consentirebbero a diversi big, ora in pausa, di candidarsi Tra questi l’ex presidente della Camera, Robero Fico, possibile candidato gover Vai su Facebook

Fico candidato in Campania? Conte risponde a De Luca: Sarebbe un suicidio dire no al M5S; Regionali, De Luca boccia Fico e Schlein: “Tra un anno magari ci sarò ancora io”; I sogni di Giuseppe Conte: si vede presidente del Senato, tiene a bagnomaria Fico. In Campania la carta De Raho.

Il tormento De Luca fa cadere Fico e mette in crisi Schlein e Conte - Blitz Quotidiano - Il tormento De Luca fa cadere il Fico e mette in crisi Schlein e Conte Bruno Tucci Gennaio 14, 2025 Il governatore della Campania, Don Vincenzo De Luca, non ci sta a rimanere fuori dal giro. Lo riporta blitzquotidiano.it

Conte: «Due mandati evitano incrostazioni». Disgelo Fico-De Luca jr - Il Mattino - De Luca jr Il leader di M5S a Salerno avverte il Pd: «Regionali diverse dal Comune di Napoli» ... Riporta ilmattino.it