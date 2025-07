Carlotta Mantovan e quel tenerissimo gesto che faceva con Fabrizio Frizzi e ora fa con la figlia Stella | il racconto

Carlotta Mantovan condivide un’immagine di profonda tenerezza, rivelando il gesto affettuoso che univa Fabrizio Frizzi a lei e ora alla loro amata figlia Stella. Un atto di dolcezza che attraversa il tempo, simbolo di un amore eterno e di legami speciali che sfidano la perdita. La sua narrazione ci trasporta nel cuore di un ricordo vivido, ricordandoci che l’amore vero resta vivo nelle piccole cose. Continua a leggere per scoprire questo toccante racconto.

Carlotta Mantovan rivela un momento di grande intimità: un tenerissimo gesto che faceva con Fabrizio Frizzi e ora fa con la figlia Stella. Ecco il suo racconto! Leggi anche: Carlotta Mantovan, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, vive un amore felice: ecco il nuovo compagno Finalmente per Carlotta Mantovan sta ritrovando la sua nuova normalità con la figlia Stella, nonostante il ricordo di Fabrizio Frizzi rimane indelebile nel suo cuore. Continua a mantenere un rapporto autentico con i social media, che usa per condividere scorci della sua quotidianità, spesso arricchita dalla presenza della figlia Stella, ormai dodicenne. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Carlotta Mantovan e quel tenerissimo gesto che faceva con Fabrizio Frizzi e ora fa con la figlia Stella: il racconto

