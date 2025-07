Mbappé è in ritardo e il pullman del Real parte senza di lui | cos'è successo dopo la partita col Borussia

Un episodio di tensione e tensione tra il mondo del calcio e le sue regole: Kylian Mbappé, in ritardo per il test antidoping dopo la partita contro il Borussia Dortmund, si è trovato escluso dal pullman del Real Madrid, che è partito senza di lui. Un episodio che ha scosso i tifosi e sollevato dubbi sulla gestione degli imprevisti nel calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda potrebbe influenzare il futuro del campione e del club.

Kylian Mbappé in ritardo per il test antidoping al quale si è sottoposto e così il pullman del Real Madrid parte senza di lui lasciandolo allo stadio. È successo dopo i quarti col Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Fanpage.it