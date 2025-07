il sole nello stomaco che serve a liberare la politica italiana dal suo decadente destino

Il “sole nello stomaco” rappresenta la scintilla di rinnovamento che può risvegliare la politica italiana dal suo torpore decadente. Come nella metafora dei Genesis di Peter Gabriel, i protagonisti del nostro sistema sono intrappolati in una gabbia di logiche vecchie e inconcludenti, ma è giunto il momento di aprire quelle sbarre e far entrare la luce del cambiamento. Solo così potremo liberare la nostra nazione dal suo destino stagnante e costruire un futuro più luminoso.

C'è una leggendaria canzone dei Genesis di Peter Gabriel, " In the Cage " ("Nella gabbia"), che fotografa con esattezza lo stato restrittivo della politica italiana. I partiti, i parlamentari e i protagonisti del dibattito pubblico sono rinchiusi in una gabbia, non hanno alcuna via d'uscita, sono costretti a coalizioni elettorali incoerenti e grottesche, buone solo per il triste teatrino dei talk show, senza una linea comune su quasi nulla, dalla guerra d'Europa al rapporto col Ciarlatano in Chief della Casa Bianca, dalle più urgenti questioni sociali alla giustizia, da come migliorare la sanità pubblica alla sostenibilità della previdenza e, quindi, all'immigrazione e alla demografia.