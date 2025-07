Cobolli scherza dopo l' allenamento con Sinner | Finalmente stavo

Dopo intensi allenamenti in vista degli ottavi di finale, Jannik Sinner e Flavio Cobolli si concedono un momento di leggerezza. Mentre il numero uno si prepara alla sfida con Grigor Dimitrov e il romano affronta Marin Cilic, l’allegria di Cobolli trasmette tutta la passione e l’entusiasmo che anima questi talentuosi atleti. Un sorriso che ricorda quanto lo sport sia anche divertimento: perché, alla fine, ogni vittoria inizia con il giusto spirito.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano in vista dei loro match di ottavi di finale: il numero uno sfida Grigor Dimitrov, il romano affronta Marin Cilic. A fine allenamento, Flavio scherza: "Finalmente, stavo a morì!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli scherza dopo l'allenamento con Sinner: "Finalmente, stavo..."

In questa notizia si parla di: cobolli - scherza - allenamento - sinner

Sinner domina il derby azzurro Prossimo avversario: Vukic #Wimbledon | BMW Italia Vai su Facebook

Cobolli scherza dopo l'allenamento con Sinner: Finalmente, stavo...; Sinner scherza sul centrale di Wimbledon: Mi sono divertito perché ho vinto, altrimenti non so; Roma, ecco Alcaraz: si allena e parla di calcio con Cobolli. Sarà al top per l'esordio?.

Sinner, Sonego e Cobolli a Wimbledon: Italia trascinata da Jannik, tre azzurri negli ottavi per la prima volta - Lunedì Jannik Sinner trova Dimitrov, Flavio Cobolli sfida Cilic e Lorenzo Sonego cerca rivincite su Shelto ... Scrive msn.com

Sinner: “Vorrei andare a vedere la F1, ma devo allenarmi”. Cobolli: “Ora aspetto Bove a Wimbledon” - I due azzurri hanno centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Segnala repubblica.it