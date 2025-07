Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Se sei un fan di Amici di Maria De Filippi e desideri rivedere le puntate o non puoi seguirle in diretta, non preoccuparti: ecco come e dove guardare le repliche di Amici 24 sia in tv che in streaming. Con tante opzioni a portata di clic, potrai immergerti nel mondo dei talent show più amato d’Italia. Scopriamo insieme le soluzioni per non perdere neanche un attimo di questa entusiasmante stagione!

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show piĂą attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilitĂ di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 6 Luglio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverĂ diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

