Il cane cade in un canale il proprietario si tuffa per salvarlo | morto annegato un 57enne nel Milanese

Una scena drammatica si è svolta nel cuore del Milanese, dove un cane in difficoltà in un canale ha scosso i cuori dei passanti. Il suo proprietario, un uomo di 57 anni, ha deciso di rischiare tutto per salvare il suo fedele amico, ma purtroppo le acque turbolente e la corrente forte hanno avuto un tragico esito. La sua generosità e coraggio resteranno impressi nella memoria di chi ha assistito a questa storia di amore e sacrificio. Continua a leggere.

Il cane cade in un canale durante una passeggiata e il padrone, un uomo di 57 anni, si è tuffato per salvarlo. A causa della corrente che risultava essere particolarmente forte l'uomo è stato inghiottito dalle acque del canale e il suo corpo è stato ritrovato qualche ora più tardi dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: canale - cane - cade - salvarlo

Cane scivola in un canale e non riesce più a risalire: salvato dai vigli del fuoco - Questo mattina, alle 11:50, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvare un cane rimasto intrappolato in una canale vicino a via Prasecco.

Milano, il suo cane cade nel canale di Cornaredo carico dopo le piogge: 57enne muore travolto dalla corrente https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_luglio_06/milano-si-tuffa-nel-canale-a-cornaredo-per-salvare-il-suo-cane-57enne-muore-trascinato-dall Vai su X

Grande successo ieri sera in piazza Vittorio Veneto per il TORINO IS FANTASTIC! Il grande evento di musica e spettacolo in occasione della festa di San Giovanni e che andrà in onda domenica sera su Canale 5. Il nostro Piemonte sempre più al centro della s Vai su Facebook

Milano, il suo cane cade nel canale di Cornaredo carico dopo le piogge: 57enne muore travolto dalla corrente; Il cane cade in un canale, il proprietario si tuffa per salvarlo: morto annegato un 57enne nel Milanese; Milano, cade in un canale per salvare il cane: morto 57enne.

Il cane cade in un canale, il proprietario si tuffa per salvarlo: morto annegato un 57enne nel Milanese - Il cane cade in un canale durante una passeggiata e il padrone, un uomo di 57 anni, si è tuffato per salvarlo. Da fanpage.it

Milano, cade in canale per salvare il cane: morto 57enne - Un uomo di 57 anni è morto sabato a Settimo Milanese, in provincia di Milano, dopo essere caduto in un canale nel tentativo di salvare il suo cane, anch'esso scivolato nel corso d'acqua. msn.com scrive