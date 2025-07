juve il sostituto di douglas luiz costa solo 10 milioni

La Juventus non si ferma e ora sorprende con un colpo low cost: un nuovo mediano proveniente dalla Premier League, acquistato per soli 10 milioni. Un affare che fa sorridere Comolli e promette di rinvigorire il centrocampo bianconero. Dopo Jonathan David, i torinesi continuano a puntare in alto, dimostrando di saper cogliere le occasioni più interessanti di mercato. Ma serviranno...

Affare economico in mediana per i torinesi, il rinforzo arriva dalla Premier League e ha un costo d’occasione: la clausola che fa sorridere Comolli Dopo il colpo Jonathan David, la Juventus non vuole fermarsi. I bianconeri hanno lanciato un segnale importante nella campagna trasferimenti, con l’acquisto dell’attaccante canadese, un profilo che era appetito da mezza Europa e che ha i gol nei piedi per poter far sognare il club. Ma serviranno ovviamente altri rinforzi, per poter puntare davvero in alto. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Damien Comolli è alacremente al lavoro, per rinforzare la Vecchia Signora e riportarla a competere in quota scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it