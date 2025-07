Marito e moglie muoiono in un incidente sulla strada per Metaponto | ferito il figlio 22enne

Un tragico incidente sulla strada per Metaponto ha strappato via due vite e lasciato grave il loro figlio di 22 anni. Maria Di Pede e Giuseppe Carrino, rispettivamente di 45 e 50 anni, hanno perso la vita in un drammatico scontro sulla provinciale 3. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante valorizzare ogni momento con i nostri cari. Un episodio che lascia un segno indelebile nelle comunitĂ coinvolte.

Domenica 6 luglio, all’alba, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di due persone lungo la strada provinciale 3 che collega Matera alle localitĂ balneari dello Jonio lucano. A perdere la vita sono stati Maria Di Pede, 45 anni, morta sul colpo, e Giuseppe Carrino, 50 anni, deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale “Madonna delle Grazie” della cittĂ dei Sassi. La coppia viaggiava in direzione Metaponto su un’Alfa Romeo Mito, quando la loro auto si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic. Nell’abitacolo con loro c’era anche il figlio 22enne, rimasto ferito. Il figlio trasportato in ospedale, feriti anche due giovani di Altamura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Marito e moglie muoiono in un incidente sulla strada per Metaponto: ferito il figlio 22enne

In questa notizia si parla di: incidente - strada - marito - moglie

