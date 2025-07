LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurri in comando del 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Ace Khromacheva. E quindi, momento della verità: serve l’azzurro per chiudere il parziale. Una discreta sicurezza! 40-0 Di poco larga la risposta di rovescio di Vavassori. 30-0 Non risponde di dritto Sara. 15-0 Chiude a rete l’americano. Serve Khromacheva. 5-2 Regalo di Withrow in risposta! Grazie! 40-30 Colpisce la riga Khromacheva con la risposta di rovescio: attenzione, adesso risponde l’uomo! 40-15 Brava Sara a chiudere lo smash nel mezzo alla coppia rivale! Due palle per scappare ancora via! 30-15 Errore grave di rovescio di Khromacheva. Meno male! 15-15 Esce il dritto di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 5-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurri in comando del 1° set

